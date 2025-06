Falerina se llena de música en directo este verano

Linze, Sua, Viteri (junto a Estíbaliz Urkiza) y Break The Senses.

Jueves, 26 de junio 2025

El ciclo Belar Sounds regresa al Jardín de Falerina este verano con nueve conciertos que animarán la programación al aire libre de Vitoria. En esa agenda la primera cita está marcada para este sábado 28, con Trío Bravo, un grupo encabezado por Alberto Anaut a la guitarra y voz que combina rhythm and blues, funk y rock. Esta actuación se celebra en colaboración con el festival Korterraza -que arranca este mismo jueves 26 de junio-. Por su parte, el cierre de esta propuesta la oficiará ya el 13 de septiembre la joven banda madrileña Linze, que gana peso en el circuito de guitarras. En total, nueve conciertos gratuitos para todos los públicos, según ha anunciado la concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera: «Queremos ofrecer una programación diversa, en un espacio al aire libre y con estilos para todos los gustos».

Entre las propuestas del programa -que promueve Montehermoso junto al departamento municipal de Cultura- destaca la presencia de artistas femeninas. Como ejemplos, el power trío malagueño Break The Senses (23 de agosto), formado por Rocío García, Priscila Rey y Álex Cano, que aterriza en la capital vasca con temas que surfean la ola grunge de los años noventa con su álbum 'The Rebels'. La banda Sweet Rage (26 de julio), autodefinida como de pop metal, cuenta con la garra de Cris Ibarra como 'front women'. Mientras que Jodie Cash (19 de julio) bebe del country y rock sureño, con influencias de Willie Nelson, Loretta Lynn o Lucinda Williams, a la que vimos hace unos días en el Azkena Rock. ofrecerá una descarga de country sureño cargado de energía. También Sua (6 de septiembre), formado por Ane Barrenetxea (voz), Janire López (bajo), Julen Gilbert (guitarra) y Esteban Gaviria (batería) presentará en directo un repertorio que se identifica con el post-punk con temas como la vulnerabilidad o la rebelión hilando sus letras. Esta banda vizcaína es más que una promesa de la escena indie vasca.

Programa Belar Sounds, en Falerina 28 de junio, 13.30 Trio Bravo

5 de julio, 20.00 Thursday's Pussy Dogs

12 de julio, 20.00 Amann & The Wayward Sons

19 de julio, 20.00 Jodie Cash

26 de julio, 20.00 Sweet Rage

23 de agosto, 20.00 Break The Senses

30 de agosto, 20.00 Viteri

6 de septiembre, 20.00 Sua

13 de septiembre, 20.00 Linze

Uno de los conciertos más esperados tendrá lugar el 30 de agosto y lleva firma vitoriana. Iñaki Viteri presenta en directo 'Sombras', un proyecto cuidado al milímetro que bebe de grandes del rock. «Es música que invita a la tranquilidad, a la reflexión, con historias que tienen un principio y final», cuenta Viteri, a quien le acompañarán en directo Aitor Rodríguez (bajo, arreglos y composición), Dani Fernández (guitarra), Fer Heras (batería), Iker Amuriza (teclados), Estíbaliz Urkiza y Maitane San José (coros). Como explica Viteri reforzaron el proyecto tanto Urkiza como Rodríguez. «La música siempre ha estado en mi vida y en 2017 retomé la música con Estíbaliz Urkiza y la técnica vocal. Me sacó del berreo y me metió el veneno de la música. Después hice armonía y composición de la mano de Aitor Rodríguez y en la pandemia surgieron letras y melodías», señala Viteri, que juega en casa en esta ocasión. El cartel de actuaciones lo completan Thursday's Pussy Dogs (5 de julio) y el soul de Amann & The Wayward Sons (12 de julio), banda liderada por Pablo Amann inmersa en una gira internacional.

Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura, subraya que este programa es una gran muestra de talento en un entorno único. «Este es un espacio de inclusión en el que cada voz y cada acorde tiene cabida», resalta acerca de la zona ajardinada junto al palacio de Montehermoso, que se recuperó en 2018 como escenario. Todas las actuaciones comenzarán a las 20.00 horas, salvo el del 29 de junio, que se inicia a las 13.30 horas.