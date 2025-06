Primer tráiler de la Tamara de Santurtzi, que resucita en Netflix

Oskar Belategui Bilbao Jueves, 5 de junio 2025, 13:35 Comenta Compartir

«Nunca he mirado por encima al público ni a los personajes. Rechazo el clasismo, no me siento por encima de gente que es real y está viva. En 'Superestar' he huido de los tópicos del biopic, no he pretendido contar ninguna verdad, pero me he obligado a comprender con respeto la humanidad de todos los personajes». Nacho Vigalondo defiende así su acercamiento a María del Mar Cuena Seisdedos (Santurtzi, 1969), la artista conocida primero como Tamara y después como Ámbar y Yurena. Netflix acaba de desvelar las primeras imágenes de una serie que reconstruye su historia y la de la cuadrilla de friquis que la rodearon a inicios de la década de los 2.000, tras el lanzamiento de la canción 'No cambié' y de su posterior álbum 'Superestar' (con e).

Tráiler de 'Superestar'.

El director de 'Los cronocrímenes' y 'Daniela Forever' se ha unido a Los Javis como productores en una serie que se estrenará en los 190 países donde opera Netflix el 18 de julio. Ingrid Garcia-Jonsson encarna a la cantante vizcaína; Secun de la Rosa es Leonardo Dantés, Carlos Areces da vida al vidente Paco Porras, Julián Villagrán es Arlekín, Natalia de Molina da vida a Loly Álvarez, Pepón Nieto es Tony Genil, Rocío Ibáñez se mete en la piel de Margarita Seisdedos, madre del artista, y la pequeña Sofía González es Tamarita, la protagonista de niña.

Primeras imágenes de 'Superestar'.

'Superestar' consta de 6 episodios dirigidos por Nacho Vigalondo y Claudia Costafreda ('Cardo') y ha sido escrita por Vigalondo, Costafreda, María Bastarós y el dramaturgo Paco Bezerra. La serie se rodó en varias localizaciones del País Vasco, incluida la calle Sor Natividad Homedes de Santurtzi, el hogar en el que creció María del Mar Cuena antes de saltar a la fama como Tamara en el programa 'Crónicas Marcianas'.

