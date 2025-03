Los Oscar más imprevisibles 'The Brutalist', 'Anora' y 'Cónclave' pueden triunfar en una gala con todas las miradas puestas en Karla Sofía Gascón

Las dos incertidumbres que convierten en apasionante la 97 edición de los Premios de la Academia de Hollywood no tienen que ver con el cine, sino con la realidad. En otras circunstancias, España entera trasnocharía este domingo para asistir al triunfo de Karla Sofía Gascón, nominada como mejor actriz protagonista por 'Emilia Pérez'. La primera intérprete trans en la historia de los premios deslumbró en Cannes por su papel de Manitas del Monte, cruel narco mexicano que cambia de sexo y funda una ONG para buscar desaparecidos.

La actriz de Alcobendas lo tenía todo para triunfar, incluidos un afán de protagonismo desmedido, una peligrosa verborrea y un ego a prueba de insultos. La aparición de viejos tuits racistas e islamófobos de 2020 y 2021, cuando ya había realizado su transición, la canceló de facto. Netflix la apartó de la promoción de la película de Jacques Audiard, que con 13 candidaturas estaba llamada a dar la campanada esta noche. El director y el resto de actores la dieron la espalda. Adiós al Oscar.

Con 10 nominaciones, 'The Brutalist' puede brindarle a Adrien Brody su segundo Oscar tras el conseguido por 'El pianista'.

Pero Hollywood adora las resurrecciones y la redención de los pecadores. De ahí que, a comienzos de semana, Gascón regresara de entre los muertos. Netflix pagará el viaje a Los Ángeles de la actriz, que previsiblemente desfilará arropada por el resto del equipo, entre él Zoe Saldaña, nominada como actriz de reparto.

¿Puede ganar la española? No parece probable porque las votaciones al Oscar comenzaron justo después de la polémica por los tuits. Demi Moore y Mikey Madison deben de estar dando las gracias a la vehemencia en redes de Gascón. A sus 62 años, la protagonista de 'La sustancia' ni se cree haber recibido su primera nominación a la estatuilla por dar vida a una estrella del fitness obsesionada con mantenerse joven en una película de terror francesa. Tampoco resulta muy edificante el personaje de Madison, la prostituta neoyorquina de 'Anora', de la que se encapricha el hijo de un oligarca ruso. La ganadora de la Palma de Oro en Cannes ha triunfado en los premios de los críticos y sindicatos. Si se divide el voto entre ambas, la beneficiada sería Fernanda Torres, madre coraje en el Brasil de la dictadura en 'Aún estoy aquí'.

Zoe Saldaña y Karla Sofía Gascón en 'Emilia Pérez' (13 nominaciones).

Saldremos de dudas en la gala que retransmite Movistar Plus (de doce y media de la noche a una la alfombra roja y de una a cinco de la madrugada la ceremonia). El presentador Conan O'Brien será por primera vez el maestro de ceremonias en una fiesta que se acordará de los recientes incendios en Los Ángeles, de los llorados Gene Hackman y David Lynch, y, por supuesto, de Donald Trump. Entre los presentadores estará nuestra Penélope Cruz, de momento, la única actriz de Alcobendas con Oscar.

La realidad, como decíamos, también se ha colado este año en los galardones. La hospitalización del Papa Francisco a causa de una neumonía ha otorgado un nuevo significado a 'Cónclave', que narra la elección de un nuevo pontífice entre los cardenales procedentes de todo el mundo reunidos en El Vaticano. Suena a cine 'de qualité' serio y aburrido, pero la gran triunfadora en los Bafta británicos se parece más bien a un 'Diez negritos' de Agatha Christie, en el que van cayendo los purpurados uno a uno. Y tiene su plus de verosimilitud, porque Francisco ha nombrado a nuevos cardenales por todas las esquinas del mundo, que no se conocen entre sí. Con 8 nominaciones a los Oscar y más de 700.000 espectadores en los cines españoles, no sería ninguna sorpresa que ganara. Su director, el alemán Edward Berger, ya demostró su oficio para entretener con su remake de 'Sin novedad en el frente', que logró cuatro estatuillas.

El cardenal 'detective'

Un narco trans mexicano protagonista de un musical, un grupo de cardenales dispuestos a todo por ser el obispo de Roma, una prostituta a la que su príncipe azul le sale rana... No, los Oscar de 2024 no serán recordados como previsibles. Y eso incluye entre los diez largometrajes aspirantes al premio gordo un precioso retrato del joven Bob Dylan justo antes de electrificarse en 'A Complete Unknown', que este fin de semana ha llegado a los cines españoles.

Ralph Fiennes puede llevarse su primera estatuilla gracias a 'Cónclave' (8 nominaciones), que han visto más de 700.000 espectadores en los cines españoles.

Timothée Chalamet se merecería ganar en su segunda nominación por transmutarse en el bardo de Minnesota, lo que incluye calcar su tono de voz nasal al cantar sus clásicos. Sin embargo, tiene dos duros rivales: Ralph Fiennes, el cardenal 'detective' de 'Cónclave', que no logró subir al escenario a recoger su premio cuando fue candidato por 'La lista de Schindler' y 'El paciente inglés'. Y Adrien Brody, el arquitecto judío y húngaro superviviente del Holocausto, protagonista de 'The Brutalist', que acapara diez nominaciones.

El segundo Oscar para la estrella de 'El pianista' sería tan correcto como premiar este peliculón de tres horas y media que se proyecta con un intermedio. Una crónica inspirada en obras maestras como 'El padrino' y 'Érase una vez en América', con la que Brady Corbett convierte el sueño americano en pesadilla. 'The Brutalist' es el filme más cultureta y político de esta edición. Toma su título de un estilo arquitectónico denostado por Trump y defiende que se sufre en los campos de concentración del nazismo, pero también en la América capitalista, donde los empresarios hechos a sí mismos y sus sueños de poder disponen de nuestras vidas.

Conan O'Brien, en la alfombra roja de los Oscar, que presentará por primera vez.

Una noche, pues, proclive a las sorpresas, en la que la lista de actuaciones anunciadas –Doja Cat, Cynthia Erivo, Ariana Grande, Lisa of Blackpink, Raye– demuestra que los Oscar quieren conquistar a una audiencia joven, que ya ni ve la tele ni va al cine. Tiempos de cambio. Las grandes empresas del entretenimiento, como Disney, Warner y Prime Video, retiran sus planes de diversidad y el lenguaje inclusivo siguiendo los mandatos de la Casa Blanca, mientras Los Ángeles deja de ser el epicentro de los rodajes. Un nuevo mundo que ya no será woke como el de 'Wicked'.

