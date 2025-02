¿Se puede compartir el Goya a la mejor película? El empate en el voto de los cerca de 1.800 académicos provoca que, por primera vez en la historia de los premios, el galardón principal sea ex aequo

Oskar Belategui Domingo, 9 de febrero 2025, 11:01 | Actualizado 11:44h.

Después de tres horas y media estábamos todos tan cansados que costó entenderlo. 'La infiltrada', que atesoraba 13 nominaciones, parecía ya la gran perdedora de la noche con una sola estatuilla conseguida para su actriz protagonista, Carolina Yuste. 'El 47' estaba llamada a ser la gran triunfadora de la 39 edición de los Premios de la Academia del Cine Español, con cinco cabezones. Y, efectivamente, Belén Rueda rasgó el sobre y nombró la película de Marcel Barrena. Gritos, aplausos y, de pronto, confusión y la voz de Carlos del Amor en la retransmisión en Televisión Española. El Premio a la Mejor Película era ex aequo, locución latina que significa «por igual». 'La infiltrada' también había ganado.

Inmediatamente vino a la cabeza de cualquier cinéfilo el #EnvelopeGate en los Oscar de 2017, cuando una confusión en el sobre que entregaron a Warren Beatty y Faye Dunaway les llevó a dar por mejor película a 'La La Land', cuando en realidad había ganado 'Moonlight'. En Granada no hubo ningún error, sino un empate en el voto de los 1.800 académicos (mira que es difícil), que reparten salomónicamente el Goya principal a 'El 47' y 'La infiltrada', dos películas que no quisieron los festivales, que la crítica sesuda no aprecia y con las que el público ha llenado la salas.

Y aquí explicación de lo que ha pasado en el Goya a mejor película y esa confusión, gracias @tamarnovas por la aclaración. #ElSobre #LetraPequeña pic.twitter.com/zJHhs4r3QG — Carlos del Amor (@cdelamor_) February 9, 2025

Las bases de los galardones, disponibles en la web de la Academia, así lo preven en su punto 38.5: «En caso de empate en el número de votos en una misma categoría, podrán proclamarse dos ganadores/as con los mismos derechos e incluyendo sendos trofeos». La jefa de comunicación de la Academia, Chusa López Monjas, corrió a explicarlo en la sala de prensa a los atónitos periodistas. El único precedente en los 39 años de historia de los premios se dio en 1991, cuando en la categoría de cortometraje se llevaron el galardón, a la vez, 'Blanco o negro', de Andrés Sáenz de Heredia, y 'El viaje del agua', de Nacho Pérez de la Paz, Gracia Querejeta y Jesús Ruiz.

Así, el thriller de Arantxa Echevarría, la tercera directora que consigue el Goya gordo tras Isabel Coixet y Pilar Palomero, triunfa con solo dos estatuillas, algo que no ocurría desde 'Amantes' en 1991. Los de anoche fueron, sin duda, los premios más repartidos desde la fundación de la Academia del Cine en 1986. Nunca se había visto tanta gente sobre el escenario en el colofón de la gala, ya que el Goya a mejor película lo recogen los productores. Todos tendrán derecho a su trofeo.

Ampliar La actriz Belén Rueda entrega el Goya a mejor película a Marcel Barrena por 'El 47'.

No había manera de prever que esto iba a ocurrir porque, según las bases de los galardones, solo el notario conoce el nombre de los ganadores, ni siquiera los organizadores de la ceremonia. Los sobres se abren y se leen en la gala. Cuando Belén Rueda rasgó el suyo contenía un folio y dos tarjetas con el nombre de las dos películas. La actriz leyó 'El 47', sin darse cuenta de que también figuraba la tarjeta de 'La infiltrada' y el folio con las palabras «ex aequo» en pequeño. La confusión de los equipos en el escenario pronto se tornó en felicidad compartida. La productora de 'El 47', Laura Fernández Espeso, reconoció que tardó en «entender lo que estaba pasando» y durante «dos o tres segundos» había pensado que tenía que volver a sentarse.