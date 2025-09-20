El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Antonio de la Torre y Bárbara Lennie en 'Los Tigres', en cines el 31 de octubre.

'Los Tigres': los hermanos buzos que no se parecen a Cousteau

Alberto Rodríguez presenta la primera película española en competición, una dignísima aunque previsible mezcla de thriller y aventura submarina

Oskar Belategui

Oskar Belategui

San Sebastián

Sábado, 20 de septiembre 2025, 10:31

La primera media hora de 'Los Tigres' nos devuelve al Alberto Rodríguez más en forma desde 'La isla mínima', aquella pesquisa detectivesca en las marismas ... del Guadalquivir, que saldaba cuentas con un pasado inmediato de España que proyectaba su sombra sobre el presente. Seguimos muy cerca, en la Petroquímica de Huelva. Allí han nacido, viven y trabajan desde siempre dos hermanos de una familia a la que apodan Los Tigres. Son buzos industriales, currelas que se juegan la vida en cada inmersión para reparar el casco de un buque o encontrar un cuerpo en el fondo de un pantano. Nada que ver con Cousteau y los documentales de La 2.

