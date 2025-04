'Sorda': La película que rompe el silencio

Cuando el dramaturgo Antonio Buero Vallejo estrenó 'En la ardiente oscuridad' en 1950, hizo que apagaran todas las luces del teatro para que el público ... sintiera la angustiosa sensación de ceguera. En un momento dado de 'Sorda', la banda de sonido enmudece y pasamos a escuchar el mundo como lo hace la protagonista. Antes, mucho antes, la directora Eva Libertad ya ha conseguido que empaticemos con una mujer sorda, que se enfrenta a su inminente maternidad con muchísimos más miedos que si oyera con normalidad.

Biznaga de Oro a la mejor película española, Premio del Público, Premio Feroz de los críticos y Biznaga de Plata a la mejor actriz (Miriam Garlo) y al mejor actor (Álvaro Cervantes), 'Sorda' fue, sin duda, la gran triunfadora del Festival de Málaga. Antes, en la Berlinale, la ópera prima de la realizadora murciana, en salas el 4 de abril, ya había deslumbrado por su pasmosa autenticidad. Eva Libertad desarrolla un corto previo, también titulado 'Sorda', y cuenta con la fundamental entrega de su hermana, la actriz Miriam Garlo, que perdió la audición a los siete años.

Tráiler de 'Sorda'.

Gracias a 'Sorda' entendemos que hay dos mundos: el de los sordos y el de los oyentes. Ambos universos no acostumbran a mezclarse demasiado, pero en el caso de la pareja protagonista la convivencia parece un éxito. Álvaro Cervantes llena de bonhomía su papel de un buen tipo, consagrado a su mujer y feliz de ser padre primerizo. El actor hasta aprendió el lenguaje de signos. El personaje de Miriam Garlo solo parece realmente pleno cuando se encuentra entre otros sordos. Le aterra dar a la luz porque no va a poder entender lo que le digan durante el parto en una escena prodigiosa que pondrá de los nervios a cualquier espectador. Y cuando nace la niña, que tiene el 50% de posibilidades de ser sorda, temerá quedar relegada a ser un personaje secundario si la niña oye.

«Hay tantas maneras de ser sorda como de ser oyente. Nuestro objetivo no es que esta mujer sorda represente a una comunidad, porque eso es imposible», aclara la directora. La cinta logra el milagro de resultar didáctica sin pontificar. Apela a la emoción y a la verdad. «La integración entre ambas comunidades es posible siempre que se haga con cuidados y con cariño», apuesta Miriam Garlo, que le dijo a su hermana que llevaban juntas toda la vida preparando esta película sin saberlo.

Ampliar ÁLvaro Cervantes y Miriam Garlo en 'Sorda'.

Una de las productoras de 'Sorda' reveló en Málaga que los discapacitados auditivos no ven cine español en las salas por la simple razón de que no está subtitulado. Esta película, que apela a ponernos en el lugar de quienes no oyen, lo solucionará y será sin duda un acontecimiento para la comunidad sorda española.