El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Bruna González, Diego Montejo e Iratxe Emparan. Unai Mateo

'Los Muértimer': Los Cinco se topan con la familia Addams

La libre adaptación del cómic homónimo francés se salda con una simpática comedia juvenil arropada por un estupendo elenco actoral veterano

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:00

Gabrielle, la adolescente francesa que acaba de bajarse del autobús, se sorprende un poco cuando los Mortimer le dan la bienvenida. La luz brillante del ... sol contrasta con esa pancarta avejentada y la indumentaria, palidez y peinados de otro tiempo de quienes van a ser su familia durante los meses que dure el intercambio: Sebastián y Marisa, dueños de una de la única funeraria de un pueblo en el norte de España, y su hijo Nico, un chaval de quince años, inteligente e introvertido, que encontrará en Gabi a la amiga que tanto ha necesitado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza investiga la muerte del niño baracaldés de 11 años en las piscinas de El Fango
  2. 2

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  3. 3 El SEPE dará un tijeretazo a los 570 euros del subsidio por desempleo al cumplirse medio año de ayuda
  4. 4

    Aburto pide tolerancia: «No quiero que Bilbao se convierta en ningún pueblo del sur del Estado»
  5. 5 Montse Tomé rompe su silencio: «¿Jenni? Tuve que ir a un juicio a defender por qué no venía. Me pareció raro»
  6. 6 El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  7. 7 Un periodista de TVE carga contra un atleta israelí por su polémico gesto: «Debería ser expulsado para siempre del deporte»
  8. 8 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería bilbaína
  9. 9

    El feliz debut de Muniain como entrenador
  10. 10

    El «penoso estado» del puerto deportivo de Getxo: «Lleno de suciedad y ratas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 'Los Muértimer': Los Cinco se topan con la familia Addams

&#039;Los Muértimer&#039;: Los Cinco se topan con la familia Addams