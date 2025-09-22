«'Karmele' parece de Hollywood y está hecha en euskera» Asier Altuna presenta en el Zinemaldia una ambiciosísima adaptación de la novela de Kirmen Uribe 'La hora de despertarnos juntos'

A veces, para encontrar vidas de película basta con mirar a nuestro alrededor. Kirmen Uribe (Ondarroa, 1970) recuerda en las primera páginas de 'La hora de despertarnos juntos' (Ed. Seix Barral) a una anciana Karmele Urresti que, sabedora de su inclinación literaria, iba a su casa familiar a contarle episodios de su vida. Uribe era apenas un crío y se perdía entre tanto dato y tanta fecha de aquella vecina. Tuvo que esperar a su tercera novela para narrar la odisea de una familia que vivió varios exilios. Una enfermera y un trompetista y espía, Txomin Letamendi, que han cobrado vida en la pantalla gracias a Asier Altuna (Bergara, 1969), que ha presentado 'Karmele' fuera de concurso en la sección oficial del Zinemaldia.

Premio Nacional de la Crítica de narrativa en euskera 2016, 'La hora de despertarnos juntos' sigue a la brava Karmele, que cura a los heridos y trata de liberar a su padre encarcelado. Tras la Guerra Civil se exilia en Francia y forma parte de la embajada cultural vasca y el proyecto Eresoinka, auspiciado por el lehendakari Aguirre. Conoce a Txomin Letamendi, trompetista profesional que pasó de la Sinfónica de Bilbao a Nueva York y que estuvo en una banda mítica que todavía existe, los Billo's Caracas Boys. Huyen juntos a Venezuela cuando París está a punto de caer. Reclutado por los servicios secretos vascos, Txomin realiza labores de espionaje contra los nazis hasta que es apresado por una dictadura franquista a la que no sobrevivirá.

Jone Laspiur y Eneko Sagardoy dan vida a esta pareja de vascos cuyas vidas se entrecruzaron con las de personalidades como José Antonio Aguirre, Manuel de la Sota y el presidente Roosevelt. 'Karmele', que llegará a los cines el 10 de octubre, posee el empaque de una superproducción y la música es vital en su trama, desde el folclore vasco hasta el jazz, los boleros y las guarachas.

Kirmen Uribe reconoce que desde pequeño daba vueltas a la historia de Karmele y Txomin. «Me cautivó. Sabía que sería una novela compleja, que mezcla ficción y ensayo, con mucha investigación», relata. «Quería que el lector supiese desde la primera página que esta es una historia real. Cualquier persona mayor tiene una gran historia detrás».

Asier Altuna conoció a Kirmen Uribe en el festival Marabilli, que se celebraba en Ondarroa en memoria del realizador Aitzol Aramaio, fallecido en 2011. «Un día en una comida me señaló un bloque de pisos. 'Allí había una casa, Antsosolo, que era de un pescador que dio fuego a su barco atunero porque se lo habían confiscado y no le dejaban ir a faenar'. Aquella imagen se me quedó grabada». Tras leer la novela, con tantísimas peripecias, el barco ardiendo se quedó en nada.

«Es una época que nunca se ha contado, con personajes muy potentes. Por ejemplo, la madre de Karmele era maestra en la escuela de la II República, enseñó los primeros textos en euskera, además de presidenta de la asociación de mujeres en Ondarroa. O Txomin Letamendi, que ganó a los 25 años una trompeta en el Carnegie Hall y fue espía en la inteligencia vasca actuando para la OSS, el antecedente de la CIA...», describe el autor de 'Aupa Etxebeste!' y 'Amama'.

Letamendi creía en la libertad y la democracia. Confiaba en los aliados estadounidenses y en su última misión en Barcelona fue capturado y torturado. Salió de la cárcel con 35 kilos. «Su hijo me dijo que se murió sobre todo por decepción», apunta el escritor. El problema con el que se encontró Asier Altuna fue la necesidad de eliminar peripecias en una historia que comprende 60 años y transcurre entre dos continentes.

«No solo teníamos el libro, sino el testimonio de los familiares. Había que quitar cosas y centrarnos en Karmele», explica. Hasta ahora, Kirmen Uribe había visto cómo dos poemas suyos inspiraban un corto de Jon Garaño y modificaban el guion de 'Amama'. Vio 'Karmele' las pasadas navidades junto a sus dos hijos, de 15 y 13 años, que han pasado la mayor parte de su vida en Nueva York. «Cuando terminaron los títulos de crédito, los tres estábamos llorando», recuerda. «Mis hijos se metieron muy dentro de la película».

¿No comparó película y novela? «No me gusta comparar ni competir en nada, soy de los que piensa que todos los libros y las películas están bien. Tenemos un nivel excelente en Euskadi», asegura Uribe. «La película es muy visual y musical, con una factura preciosa, llena de detalles: los vestidos, la fotografía... Yo no me imaginaba que tuviera tal nivel». Altuna, casi un pionero del cine en euskera, cuenta que tras 'Handia' e 'Irati' entendió que en Euskadi se podía hacer un cine ambicioso. El director ha visto cómo los amigos que empezaron con él hace veinte años en 'Aupa Etxebeste!' hoy son jefes de equipo con Goyas. Por eso este Zinemaldia recibirá el Premio Zinemira junto a su cómplice Telmo Esnal.

«Estoy muy orgulloso de cómo hemos acabado viviendo aquí y contando nuestras historias entre amigos», se felicita Asier Altuna, que vivió en un caserío hasta que se fue a estudiar a la ciudad con 18 años. «Entiendo que se premia la industria del cine vasco y en euskera. Y cómo hacemos pelis tan diferentes con tantos profesionales excelentes».

Por su parte, Kirmen Uribe, que va una vez por semana al cine, ha ganado confianza después de 'Karmele', «que parece de Hollywood y está hecha en euskera, que cuenta una historia de aquí pero es universal». ¿Y si le ofrecen escribir un guion? «Huy, yo doy clases de novela en Nueva York, y siempre le digo a mis alumnos que no es lo mismo un guion que una novela. Me daría mucho vértigo».