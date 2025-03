Karla Sofía Gascón contempló «lo impensable» abrumada por el dolor

Oskar Belategui Bilbao Domingo, 9 de marzo 2025, 20:18 | Actualizado 20:24h. Comenta Compartir

Karla Sofía Gascón no posó en la alfombra roja de los Oscar ni realizó ninguna declaración tras la polémica por unos tuits antiguos con expresiones racistas y ofensivas. La actriz trans española, objeto de chistes por el presentador Conan O'Brien, vio como 'Emilia Pérez' se convertía en la gran perdedora de la noche al conseguir solo dos estatuillas de las 13 a las que aspiraba: mejor actriz de reparto para Zoe Saldaña y mejor canción.

Ahora, Gascón ha roto su silencio con un comunicado enviado a 'The Hollywood Reporter', en el que confiesa que «contempló lo impensable», sin detallar si barajó la idea del suicidio. La actriz denuncia que se abrieron cuentas falsas atribuidas a ella en las redes sociales «para sumar dolor y confusión». «Me lanzaron acusaciones absurdas y delirantes que lastimaron profundamente mi espíritu. Las cosas escalaron a un punto, y tan rápido, que no podía ni respirar. En medio de esta tormenta inesperada y devastadora, ha habido momentos en los que el dolor ha sido tan abrumador que contemplé lo impensable».

En el comunicado en inglés, la protagonista de 'Emilia Pérez' pide disculpas por su vehemencia en redes en el pasado. «Así como he sido blanco de palabras dañinas, también he dicho cosas hirientes a lo largo de mi vida que han hecho que otros se sientan ofendidos. Cosas hechas y dichas desde el miedo, desde mi propia ignorancia, desde mi propio dolor, desde fuera de ese escudo frío y perturbador».

Su objetivo con el texto, «por mi hija y por las generaciones futuras», es abrir «una discusión honesta sobre la salud mental». «He aprendido que el odio, como el fuego, no se puede apagar con más odio. Las ofensas no se pueden borrar con más ofensas, y los errores no pueden limpiar otros errores, especialmente cuando las mentiras y la falsedad proliferan por todos lados y cuando lo único que me envían de vuelta es pura rabia, acoso descarado, vejación, desprecio y hasta amenazas de muerte».

Ampliar Karla Sofía Gascón en la ceremonia de los César franceses. AFP

La actriz de Alcobendas, que ha hecho su carrera en la televisión mexicana, también tiene un recuerdo para su país de adopción, donde el filme de Jacques Audiard ha sido recibido con críticas al considerar que frivoliza con la violencia y el narcotráfico. «México ocupa un lugar indeleble en mi corazón. En este país magnético y maravilloso me fue posible forjar mi carrera como actor y he recibido amistad, cariño y calor humano que jamás olvidaré. Desde el día en que mi querido Julián Pastor, un legendario director de cine, me abrió las puertas, mi amor por esta tierra y su gente se hizo eterno», alaba Gascón.

El comunicado de la actriz, que asegura a 'The Hollywood Reporter' estar preparando varios proyectos, concluye con sendas citas a Albert Camus y Martin Luther King. «La responsabilidad de cuidarnos como sociedad recae en cada uno de nosotros. Como decía Martin Luther King Jr., 'nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez consciente'. Por eso, si hay algo que nos debe guiar en estos días difíciles es la empatía con aquellos que, como yo, hemos caminado al borde la mayor parte de nuestras vidas, que creímos que éramos un error y, entonces, cometimos errores. Como decía Albert Camus, 'sólo hay un problema filosófico verdaderamente serio, y es el suicidio', porque nos enfrenta al sentido mismo de la existencia. No cito estas palabras para insinuar nada ni señalarme a mí misma, sino para aquellos otros que no habrían sido capaces de soportar lo que yo acabo de soportar».