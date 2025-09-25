El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Dos de los vecinos de Vallbona protagonistas de 'Historias del buen valle'.

José Luis Guerín encierra el mundo en un barrio de las afueras de Barcelona

'Historias del buen valle' conmueve en San Sebastián por su retrato del paisaje humano de Vallbona, un enclave en transformación por la emigración y el desarrollo urbanístico

Oskar Belategui

Oskar Belategui

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:55

José Luis Guerín (Barcelona, 1960) se toma su tiempo para rodar y estrenar. Debutó en 1984 con 'Los motivos de Berta', protagonizada por una adolescente ... que veía su vida alterada por el rodaje de una película en su pueblo. En 1990, 'Innisfree' regresaba, cuarenta años después, a los paisajes irlandeses en los que John Ford rodó 'El hombre tranquilo'. 'Tren de sombras' (1997) buceaba en la naturaleza íntima del cine. Cuatro años más tarde llegó la magna 'En construcción', uno de los trabajos más influyentes de las últimas décadas, que abrió las puertas a los documentales 'de autor'.

