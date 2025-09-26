El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Laporte podrá jugar la Champions desde ya con el Athletic por la baja de Prados
Jennifer Lawrence en el Festival de San Sebastián. Efe

Jennifer Lawrence: «Lo que está ocurriendo en Palestina es un genocidio inaceptable»

La ganadora del Premio Donostia más joven en la historia del Festival denuncia «la falta de respeto y el discurso» de Estados Unidos: «Los políticos mienten»

Oskar Belategui

Oskar Belategui

San Sebastián

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:56

No hay como advertir a un periodista que se ciña a la película y no haga preguntas sobre nada más para que, por supuesto, no ... haga caso y la estrella acabe proporcionando titulares sobre geopolítica mundial. Es lo que ha ocurrido este viernes en la multitudinaria rueda de prensa de Jennifer Lawrence, que a sus 35 años es la ganadora más joven del Premio Donostia en toda la historia del Festival. Aunque los moderadores del encuentro advirtieron varias veces de que estábamos allí para hablar de la carrera de la protagonista de 'Los juegos del hambre', fue inevitable que Gaza apareciera en las preguntas.

