Esther García en el Festival de San Sebastián. Efe

Esther García: «Los despachos del cine siguen siendo de hombres»

La primera productora galardonada con el Premio Donostia denuncia que «quienes toman las grandes decisiones en plataformas y televisiones siguen siendo hombres»

Oskar Belategui

Oskar Belategui

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:42

Esther García es la primera productora que recibe el Premio Donostia y por ello la ganadora menos conocida en los 39 años de historia de ... los premios. «He acompañado a personas muy importantes en esta sala, el último Pedro Almodóvar, y siempre estaba abarrotada. Hoy noto que no hay tanto interés», observó ante el desangelado aspecto de la sala de prensa del Kursaal.

