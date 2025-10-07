El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Martin Scorsese con Rebecca Miller, directora del documental de Apple +.

Drogas, fracasos, mujeres... Martin Scorsese, el santo pecador

Una deslumbrante serie documental en Apple +, el acontecimiento cinéfilo del año, retrata las luces y sombras del genial director

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Martes, 7 de octubre 2025, 14:29

Comenta

«Un santo peccatore». Un santo pecador. Así define Isabella Rossellini a Martin Scorsese, con quien se casó en 1979. A la hija de Ingrid ... Bergman y Roberto Rossellini le tocaron los años más salvajes del director, una montaña rusa con éxitos como 'Taxi Driver' y 'Toro salvaje', y fracasos como 'New York, New York' y 'El rey de la comedia'. Consumía tanta cocaína que cuando colapsó y tuvo que ser ingresado, el médico le confesó que nunca había visto tal cantidad de droga en el torrente sanguíneo. Rossellini y Scorsese duraron juntos tres años. Ella se fue con David Lynch; él con la productora Barbara De Fina, la tercera de sus cinco mujeres.

