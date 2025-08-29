Anabel Alonso: «A los 30 años hubiera sido una madre más ausente» Feliz de que el cine español «haya recuperado a los niños como público objetivo», la actriz es una villana de tebeo en 'Campamento Garra de Oso'

Oskar Belategui Bilbao Viernes, 29 de agosto 2025, 00:10 Comenta Compartir

Anabel Alonso (Santurtzi, 1964) siempre ha encontrado su sitio en la comedia, ya sea con Almodóvar en 'Kika' o en series tan populares como 'Los ladrones van a la oficina', '7 vidas' y 'Amar es para siempre'. En 'Campamento Garra de Oso' –desde el 29 de agosto en cines–, encarna a una villana de tebeo en una comedia para los chavales, un público que la actriz contempla con otros ojos desde que es madre de un niño de cinco años.

–Dicen que no hay que trabajar con niños ni con animales, aunque en este caso sean digitales.

–Eso dicen, pero nuestros niños nos dan sopas con honda. Ha sido un disfrute trabajar con chavales con un nivel de rigor, profesionalidad y disciplina que no teníamos Edu (Soto) ni yo. Desde que tengo a mi hijo soy más consciente de cómo los niños afrontan un día de rodaje, con una ilusión que te renueva a ti. Es como si redescubrieras el trabajo a través de ellos, como no sabes qué van a hacer te mantienes alerta. En cuanto a los animales, como los han puesto después en 3D no hemos tenido que bregar con ellos, ja, ja.

Ampliar Anabel Alonso el pasado miércoles en el estreno del filme. Efe

–Encarna a una villana de tebeo, que sufre golpes, caídas y humillaciones continuas.

–Pasamos rigores e incomodidades en el rodaje, no te voy a engañar, pero me resulta muy divertido un papel así. Te desengrasa, tienes libertad de creación, haces un clown al que se le permite prácticamente todo. No te censuras ni tienes pudor, te tiras –literalmente– al barro. Volver a ser niño, aunque sea por un rato, regresar al humor físico del cine mudo es maravilloso.

Tráiler de 'Campamento Garra de Oso'.

–Si hablamos de público familiar, su doblaje de Dory en 'Buscando a Nemo' le habrá proporcionado grandes satisfacciones.

–Sí. Fue algo inesperado, me lo propusieron pero nunca pensé en la repercusión que iba a tener. Se estrenó en 2003 y los que se criaron con ella ahora son talluditos y me dicen que la peli les marcó la infancia. Volver a trabajar en una película infantil y que tu impronta pueda calar en unos niños es maravilloso. Yo todavía me acuerdo de 'Los Chiripitifláuticos'...

–Cuando se estrenó la secuela, 'Buscando a Dory', como su voz no sonaba en el tráiler hubo una reacción popular.

–Hasta se recopilaron firmas en Change.org. Quizá en Disney no tenían previsto que la hiciera yo, porque me hubieran llamado para el tráiler. Fue un clamor popular el que logró que volviera.

–Llegó a Madrid en 1987 y su primer trabajo fue en un programa infantil mítico: 'La bola de cristal'.

– Es un programa icónico, que ahora mismo sería tan rompedor como en el 87. Fue la oportunidad de venir a Madrid y de buscarme la vida aquí y hacer carrera, algo que afortunadamente funcionó. 'La bola de cristal' fue un programa transgresor, que trataba a los niños como adultos, como iguales, de tú a tú. El cine español olvidó a los niños durante mucho tiempo y ahora, por suerte, los tiene en cuenta y la taquilla responde. Los críos son nuestro futuro y está muy bien haberlos recuperado como público objetivo.

–Ahora los niños piden ir a ver cine español. Se lo debemos a Santiago Segura.

–Sí. Este retorno glorioso del cine familiar empezó con 'Padre no hay más que uno'. Comedias familiares con niños y para niños.

–Al ser madre de un niño de 5 años, ¿le preocupa hacer películas que pueda verlas?

–Me gusta que suceda pero no es mi objetivo profesional. Vio 'Buscando a Dory' y no creas que le hizo mucho caso... Con 7 u 8 años se la volveré a poner. Veremos qué piensa de 'Campamento Garra de Oso'.

–Una madre de 60 años es más sabia, pero se cansa más.

–Huy, claro que sí. Somos más sabios y nuestra escala de valores está más clara; si hubiese sido madre a los 30, habría tenido ansia profesional y social, ganas de salir a estrenos y fiestas. Ahora no la tengo y me dedico en cuerpo y alma a mi hijo cuando el trabajao me lo permite. Y me tomo mi trabajo de otra manera. ¿Cansada? Sí, a la cuarta carrera ya me tengo que sentar. Ya no hace falta que le deje ganar, porque me gana directamente. Creo que con mi madurez he salido ganando a la hora de vivir la maternidad. A los 30 hubiera sido una madre distinta, más ausente.

Ampliar Anabel Alonso junto a Edu Soto y el actor portugués Gonçalo Diniz en 'Campamento Garra de Oso', rodada en parte en Barazar.

–¿Distingue entre el cine y el entretenimiento televisivo, entre Almodóvar y 'MasterChef'?

–Son distintas teclas del mismo instrumento. He tenido la suerte de trabajar con los y las grandes, pero para mí el cine no es superior a la tele, también hay mal cine. Siempre intento dar lo mejor de mí en todo, cine, teatro y televisión. Mi trabajo es mi vocación y es lo que me gusta. Un trabajo lo puedes aceptar por dinero, porque vas a disfrutar o porque trabajas con amigos. Y todos merecen el mismo respeto, empeño y profesionalidad. Para mí, que un papel sea alimenticio no significa que sea menor que otro.

–En X, usted que era tan cañera, ya solo retuitea.

–Me he hartado del anonimato, cualquiera puede mentir, acosarte e insultarte con absoluta impunidad. Y yo no voy a entrar ahí.

–¿Sigue teniendo la espinita clavada de que no le han llamado para trabajar en su tierra?

–Sí. Esta temporada he estado colaborando con ETB –donde empecé– en 'RH Positivo', pero porque yo me empeñé. No he trabajado en Euskadi desde que me fui, pero espero que estemos a tiempo de arreglarlo.

Temas

Anabel Alonso