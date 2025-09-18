'Mi amiga Eva': Mariposas en el estómago a los 50 Nora Navas rompe con todo para volverse a enamorar en la última y deliciosa comedia sentimental de Cesc Gay

Oskar Belategui Bilbao Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:40 Comenta Compartir

Hay algo balsámico en las películas de Cesc Gay, que acostumbran a transcurrir en ambientes urbanos habitados por profesionales liberales. El autor de 'En la ciudad', 'Ficción' y 'Truman' nos pasea en su última comedia sentimental por hoteles y trattorias romanas, oficinas fashion de Barcelona, los coquetos cines Verdi del barrio de Graçia y pisos con muchos libros en los que nos gustaría vivir. Los protagonistas de 'Mi amiga Eva', en salas desde el 19 de septiembre, no tienen problemas económicos ni esto es cine social. Y se agradece.

Cesc Gay ya es una etiqueta. Vamos a ver una película suya como hace no tanto acudíamos puntualmente al estreno de la última de Woody Allen. El público maduro que acude a salas de versión original en el centro de las ciudades (como los Verdi) gozará y se identificará con la protagonista que borda Nora Navas. La conocemos en un viaje de trabajo a Roma. Accidentalmente se cruza con un guionista argentino alojado en la habitación contigua (Rodrigo de la Serna, el Palermo de 'La casa de papel'). Y algo hace clic en su interior.

Tráiler de 'Mi amiga Eva'.

Trabajadora en una editorial, Eva lleva muchos años casada con un tipo atractivo pero pelín cretino (Juan Diego Botto). Sus dos hijos ya no la necesitan como antes. Y, tal como se sincera ante sus amigos, no busca un amante, sino la sensación de volver a enamorarse, el vértigo de esa felicidad, las mariposas en el estómago. Hasta ve pisos para soñar que vive en ellos. Cuando cumple 50 años ya no espera más y se lanza a probar cómo está el mercado en la era de Tinder. Sin culpabilidades ni reproches. Y mientras va descartando candidatos sigue pensando en aquel argentino que le regaló un libro con su teléfono anotado en la primera página.

Tras diez largometrajes, Cesc Gay concede por primera vez el protagonismo a un personaje femenino. «Encuentro mucho más interesante escribir sobre una mujer, y además ya empezaba a cansarme de tantos hombres», justifica el realizador. La soledad, la menopausia, el desgaste sentimental y el azar son temas que Gay desarrolla a partir de la experiencia de mujeres cercanas, que echaron por la borda familias en apariencias perfectas para volver a buscar el amor. «Me inspiró esa valentía de las mujeres, yo creo que los hombres no nos atreveríamos a hacer algo así», apunta.

Ampliar Nora Navas y Juan Diego Botto en 'Mi amiga Eva'.

No hay peleas en 'Mi amiga Eva' ni un marido villano, aunque todos juzgan a la protagonista. El autor de 'Sentimental' acierta en el tono, cómico y amargo a la vez, y se toma su tiempo para seguir durante un año a su heroína. Esa enorme actriz que es Nora Navas, ganadora de dos Goyas por 'Pa negre' y 'Libertad', entiende a la perfección a una mujer buena y desconcertada, hastiada pero esperanzada, que se lanza al vacío sin importarle el qué dirán. Cesc Gay: «Esta es una comedia que hay que tomarse en serio, porque cuenta qué pasa cuando los sentimientos nos superan y, a su manera, toman por nosotros las decisiones que no nos atrevemos a tomar».

Temas

Críticas de Cine