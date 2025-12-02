El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La primera gran crisis de Sanae Takaichi

Alerta por el militarismo de Japón, de trágico recuerdo en China

Xulio Ríos

Xulio Ríos

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:00

Apenas llegada al cargo, la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha desatado su primera gran crisis internacional. Y dificilmente podría ser con otro país ... que no fuera su vecina China, por otra parte, su principal socio comercial. La disputa entre China y Japón tiene su origen en unas declaraciones de Takaichi sobre Taiwán, su excolonia entre 1895 y 1945. En la Dieta o parlamento, Taikichi sugirió que un bloqueo chino de Taiwán que involucre buques de guerra podría constituir una «situación que amenace la supervivencia», permitiendo potencialmente a las Fuerzas de Autodefensa de Japón actuar bajo sus leyes de seguridad de 2015. China reaccionó de forma fulminante y con la virulencia previsible.

