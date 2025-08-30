El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una mediación competitiva

China defiende en la resolución de conflictos un estilo muy distinto al de EE UU

Xulio Ríos

Xulio Ríos

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:00

China creó recientemente un organismo intergubernamental dedicado a la resolución de disputas internacionales mediante mediación. Ubicado en Hong Kong, pretende ser un nuevo mecanismo cooperativo, ... comprometido con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Se posiciona como una alternativa y complemento a organismos como la Corte Internacional de Justicia o la Corte Permanente de Arbitraje. Desde una perspectiva geopolítica, refleja el creciente interés de China en reforzar el papel del Sur Global en procedimientos de gobernanza internacional y equilibrar estructuras que a menudo percibe como dominadas por Occidente.

Espacios grises

