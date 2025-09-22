El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Donald Trump. EFE

Trump, liante sin escrúpulos

La mayor amenaza para la OTAN no son los drones rusos, es la política chantajista

Rosario Morejón Sabio

Rosario Morejón Sabio

Doctora en Psicología y analista de Relaciones Internacionales

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:03

La guerra de Ucrania como excusa. «China no está en el origen de esta guerra y las sanciones agravarán los problemas», afirmaba el ministro de ... asuntos exteriores, Wang Yi, el 13 de septiembre, de visita en Eslovenia. Las exigencias del presidente estadounidense a los países de la OTAN para que aumenten los aranceles a China a cambio de un incremento de las sanciones a Rusia por sus negativas a un cese el fuego, perfilan una vez más la chantajista diplomacia de Donald Trump. Las incursiones aéreas rusas en territorio europeo le resbalan.

