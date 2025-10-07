El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sébastien Lecornu. EFE

Lecornu cede el testigo

El dimitido primer ministro francés fracasó cuando quiso colocar a los partidos ante su responsabilidad para aprobar los Presupuestos

Rosario Morejón Sabio

Rosario Morejón Sabio

Doctora en Psicología y analista de relaciones internacionales

Martes, 7 de octubre 2025, 00:01

Comenta

Nombrado el 9 de septiembre, Sébastien Lecornu presentó la renuncia al jefe del Estado, Emmanuel Macron, al día siguiente de anunciar la composición de su ... Gobierno. Las críticas desde todos los flancos y las previsiones de censura inmediata abocaron al exministro de Defensa a situar a cada formación política ante sus responsabilidades. La ruptura prometida por Lecornu parece insuficiente, las exigencias maximalistas de cada partido anulan la viabilidad del Presupuesto 2026. ¿Cabe una reestructuración urgente del Ejecutivo o Francia va hacia a unas elecciones anticipadas?

