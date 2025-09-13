El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El 'gran renacimiento' de China

Quiere demostrar que ya no se verá doblegada como lo fue por Japón

Rosario Morejón Sabio

Rosario Morejón Sabio

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:01

El 'tiempo largo' de Xi Jinping empieza a fructificar. La exhibición de poderío en Tianjin y Pekín, ofrecida al planeta iniciado septiembre, es todo un ... desafío al orden mundial occidental. Rusia, Corea del Norte, Irán, Pakistán, India y un nutrido «círculo de amigos» invitados acudieron cada cual con sus intereses. El mensaje del presidente chino es que un Sur global alrededor de una voz colectiva, potencialmente más fuerte que Occidente, se erige ya. Pero, ese Sur global no existe. Asqueados, el rechazo hacia los Estados Unidos de Donald Trump es el único denominador común de cuantos países agasajaron a Xi. Poco importa al Imperio del Medio, esa repulsión es eficaz.

