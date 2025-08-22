El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente estadounidense Trump se reúne con el presidente de Ucrania y los líderes europeos en la Casa Blanca. EFE

El despliegue europeo en Washington

Merz y Macron defienden un alto el fuego porque mientras Putin habla de 'paz' con Trump sigue bombardeando Ucrania

Rosario Morejón Sabio

Rosario Morejón Sabio

Doctora en Psicología y analista de relaciones internacionales

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:06

El despliegue diplomático fue encomiable. La 'coalición de voluntarios' y los principales dirigentes europeos arroparon a Volodímir Zelenski el lunes en Washington en la reunión ... con Donald Trump. Si los esfuerzos del 'pacificador' prometen prolongarse ante el Kremlin, el ejército ruso prosigue su agresión asentando realidades paralelas: la negociación y el campo de batalla.

