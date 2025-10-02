El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Los militares israelíes asaltan la flotilla que se dirigía a Gaza
Manifestación a favor de Palestina en la 73 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Juan Herrero

Los conflictos políticos en el cine del Zinemaldia

Gaza, los juicios de Núremberg, los infiltrados en ETA, la trayectoria de Putin o el 23-F se asomaron a las pantallas del festival

Roberto R. Aramayo

Roberto R. Aramayo

Profesor de Investigación en el Instituto de Filosofía del CSIC e historiador de las ideas morales y políticas

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:05

En la edición de 2024 del Zinemaldia advertí que predominaba cierta preocupación por la eutanasia en varias de las películas exhibidas. Este año me ha ... pasado algo similar con el clima sociopolítico y los conflictos bélicos. A veces los filmes abordaban cuestiones muy actuales como la del genocidio en Gaza e incluso se gestó una manifestación al proyectarse 'La voz de Hind', esa emotiva cinta distinguida en Venecia con el Gran Premio del Jurado, que nos cuenta cómo una niña de solo seis años implora por su rescate refugiada bajo un coche y que obtuvo el Premio del Público en San Sebastián.

