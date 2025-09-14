El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EC

Segregación escolar: cambiar sí o sí

Arrinconamos al alumnado vulnerable, repartimos mal los recursos y aumentamos sus dificultades académicas. Todo esto exige cambios sin dilación

Ricardo Arana

Ricardo Arana

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:08

El problema de la segregación escolar ha marcado el inicio del curso en Euskadi. El empecinamiento altruista de un pequeño puñado de personas por colocar ... este punto en la agenda política ha conseguido superar el foso de la ignorancia y el muro del desprecio. La segregación escolar, como la contribución a nuestra crisis de rendimientos que realizan el uso excesivo e indebido de la tecnología o el euskara como única lengua vehicular, figura entre los retos educativos que debemos resolver de forma ineludible y sin demora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  2. 2

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  3. 3 El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  4. 4 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte
  5. 5

    Bilbao bloquea el proyecto para levantar la nueva sede del Obispado y una clínica
  6. 6 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  7. 7

    Génova aparta a Raquel González al frente del PP de Bizkaia e impone una gestora con Amaya Fernández
  8. 8

    Kutxabank derribará parte de su sede central en Gran Vía por problemas constructivos
  9. 9

    Más de 1.300 mayores de 65 años han sufrido robos en Bilbao entre enero y julio
  10. 10 Jorge Lorenzo denuncia haber sido estafado con más de 200.000 euros con una noria que posee en Italia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Segregación escolar: cambiar sí o sí

Segregación escolar: cambiar sí o sí