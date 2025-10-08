El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

José Ibarrola

Algo se mueve en la fiscalidad

El debate sobre la tasa Zucman, un gravamen a los más ricos, debe ser universal porque ofrece esperanzas a la política noble y desenmascara los populismos

Ramón Jáuregui

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:01

La famosa tasa Zucman, que pretende establecer un gravamen a los más ricos, ha sustituido a la vieja tasa Tobin, que buscaba gravar los movimientos ... financieros y que nunca llegó a cuajar. Desgraciadamente, añado. Francia está hoy atravesada por esta propuesta que el Partido Socialista exigía como condición de gobernabilidad al breve Ejecutivo de Sébastien Lecornu. «Hundirá la economía», dicen los empresarios. «Se marcharán las grandes fortunas», amenazan los más famosos adinerados del país. Los asesores fiscales alertan sobre «la enorme preocupación» de sus clientes.

