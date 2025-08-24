El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

José Ibarrola

¡Algo hará la Diputación!

Queremos, con razón, buenos servicios públicos, pero los pagamos con cicatería

Rafael Iturriaga Nieva

Consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:04

El Athletic no siempre ha terminado la temporada de Liga con la brillantez a la que nos tiene acostumbrados en estos últimos tiempos. Hace unos ... años viajábamos con mi hijo preadolescente escuchando la radio matutina mientras el locutor comentaba el riesgo de que se produjera un catastrófico descenso. El silencio grave fue roto por el niño que, taxativamente, exclamó: «Imposible, algo hará la Diputación». La inocente y esperanzadora afirmación nos dejó estupefactos y nunca la olvidamos. Pasó al acervo léxico familiar de forma que, cuando nos encontramos ante un problema que parece difícil de resolver, hay alguien que recuerda: «Algo hará la Diputación».

