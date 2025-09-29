El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El general Eisenhower junto a George Patton Jr. y el general Bradley, en los túneles de las minas de sal de Merkers AP

¡Qué tropa la nuestra!

Miquel Escudero

Miquel Escudero

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:00

En ocasiones, los entrenadores de fútbol nos dan a los ciudadanos ejemplo de sólida autoridad, de la que estamos muy faltos. Así, cuando se hacen ... responsables del fracaso de su equipo. Cuando las cosas salen bien, elogian a sus jugadores y se otorgan el mérito; y cuando salen mal, asumen en primera persona el fracaso. Nuestros gobernantes están en los antípodas de este modelo. Jamás reconocen un error, ellos 'no los cometen'. No los admiten y, por esto, son incapaces de corregirse. Y a quienes señalan sus errores los criminalizan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por herir de gravedad en la cabeza a un hombre en una discoteca de Bilbao
  2. 2 El bar de Bilbao que triunfa en el tardeo con su estrella de siempre: la tortilla de patatas
  3. 3

    Barakaldo levanta 700 pisos sin tener garantizado su acceso a la electricidad
  4. 4

    «La bandera de España se quemaba en los campamentos de Bernedo»
  5. 5

    Una familia vizcaína comunicó hechos similares a las instituciones en 2019
  6. 6

    Frustran en Arrigorriaga una carrera ilegal con un centenar de coches llegados de todo Euskadi
  7. 7

    «Nos piden culpables ya, pero necesitamos pruebas y certezas»
  8. 8 El SEPE concederá una prestación de 600 euros con solo cumplir un único requisito
  9. 9

    Polonia despliega cazas y cierra parte de su espacio aéreo ante los últimos ataques de Rusia
  10. 10

    Estas son las graves consecuencias que tiene un coma etílico en un chaval de 14 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¡Qué tropa la nuestra!

¡Qué tropa la nuestra!