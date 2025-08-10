El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Martin Heidegger, filósofo alemán.

Filosofando

Heidegger considera que el lenguaje poético manifiesta el ser en profundidad, mientras el cotidiano muchas veces lo oculta

Mila Beldarrain

Mila Beldarrain

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:01

Ayer andaba aburrida y husmeé por la biblioteca a ver si encontraba algo para leer. Entonces tropecé con un viejo libro del filósofo Martin Heidegger. ... A Heidegger se le considera el filósofo más importante del siglo XX, tuvo una gran influencia. Y, por otra parte, es una figura muy controvertida por su apoyo a Adolf Hitler y haber sido miembro del Partido Nacionalsocialista Obrero alemán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una oleada de robos en Ereaga obliga a la Policía a patrullar de incógnito en bañador
  2. 2

    «Nunca habíamos visto nada igual, da repelús darse un baño en Noja»
  3. 3 La Oreja de Van Gogh, sin Leire ni Amaia
  4. 4

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  5. 5

    «En clase me aburro, pero aquí me motivan»
  6. 6 Los cuatro restaurantes mejor valorados de Bilbao por menos de 40 euros para comer en Aste Nagusia
  7. 7

    Fermin Muguruza pide «pluralidad» en las txosnas y el fin del veto a GKS
  8. 8 El virus de chikungunya: qué es, síntomas y cómo se contagia
  9. 9

    Once años de cárcel por violar a su hijastra en Bilbao desde que tenía 12 años
  10. 10 Tres conocidos municipios se reparten el primer premio de la Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 9 de agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Filosofando

Filosofando