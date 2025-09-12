El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

No es antisemitismo, es la verdad

Aunque los gobiernos europeos endurezcan su postura contra Israel, el apoyo incondicional de Trump permitirá a Netanyahu continuar su genocidio

Juanjo Sánchez Arreseigor

Juanjo Sánchez Arreseigor

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:04

Lo primero que debería preocuparnos es que un compatriota nuestro ha muerto en Jerusalén, junto con otras personas, por el ataque de terroristas palestinos. Y ... ni siquiera era un objetivo. Simplemente tuvo la mala suerte de subirse a un autobús cualquiera, que los terroristas decidieron atacar porque así es como operan los terroristas palestinos: atacan casi al azar, sin ningún tipo de plan. Luego hay quien se sorprende de que los palestinos y los árabes en general lleven casi ochenta años coleccionando derrotas frente a un colectivo mucho más pequeño, pero muchísimo mejor organizado a todos los niveles.

