Protesta propalestina en Barcelona. EP

En torno al genocidio

No importa que una mayoría abrumadora condene el proceder de Israel, la palabra se ha convertido en una forma de antagonizar

José María Ruiz Soroa

José María Ruiz Soroa

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:04

El término 'genocidio' ha adquirido una importancia desusada en la opinión pública, de manera que se ha transformado en un parteaguas moral automático: quienes definen ... lo que ocurre en Gaza como tal genocidio, a un lado, los que no al otro. No importa que una mayoría abrumadora de la sociedad española condene el proceder de Israel (el 83% nada menos, la cifra más alta con diferencia en Europa), es la palabra la que se ha convertido en una nueva forma de antagonizar, como interesa a un Gobierno populista.

Espacios grises

