El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
José Ibarrola

Integrar y asimilar

Hablar de inmigración seriamente, aquí y ahora, es hablar de situaciones reales de necesidad y de las políticas públicas precisas para atenderlas y superarlas

José María Ruiz Soroa

José María Ruiz Soroa

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:01

El nacionalismo vasco ha experimentado un proceso de rutinización y desencantamiento que le hace remitirse cada vez más a valores funcionales y bienestaristas en lugar ... de los románticos y agónicos de no hace mucho, máxime cuando se siente tranquilo como una ideología naturalizada en su núcleo por la sociedad vasca en su conjunto: la sensación de dos comunidades diferentes ha desaparecido, decía Aitor Esteban hace días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una oleada de robos en Ereaga obliga a la Policía a patrullar de incógnito en bañador
  2. 2

    «Nunca habíamos visto nada igual, da repelús darse un baño en Noja»
  3. 3 La Oreja de Van Gogh, sin Leire ni Amaia
  4. 4

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  5. 5

    «En clase me aburro, pero aquí me motivan»
  6. 6 Los cuatro restaurantes mejor valorados de Bilbao por menos de 40 euros para comer en Aste Nagusia
  7. 7

    Fermin Muguruza pide «pluralidad» en las txosnas y el fin del veto a GKS
  8. 8 El virus de chikungunya: qué es, síntomas y cómo se contagia
  9. 9

    Once años de cárcel por violar a su hijastra en Bilbao desde que tenía 12 años
  10. 10 Tres conocidos municipios se reparten el primer premio de la Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 9 de agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Integrar y asimilar

Integrar y asimilar