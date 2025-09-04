El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El director del Instituto Vasco de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (Gogora), Alberto Alonso. Ignacio Pérez

¿Víctima-victimario?, ¡víctima!

La imposición de una asimetría en el tratamiento de casos como el de 'Txiki' y Otaegi lastra la legitimidad de esas políticas públicas

Jon-Mirena Landa

Catedrático de Derecho Penal y director de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos y Poderes Públicos (EHU/UPV)

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:01

Desde que el director de Gogora se posicionó en el debate abierto sobre 'Txiki' y Otaegi (miembros de ETA ejecutados por aplicación de la pena ... de muerte al final de la dictadura franquista) con consideraciones críticas y restrictivas respecto de su estatus de víctima, se ha desatado una agria polémica sobre el tratamiento y los derechos de las personas que han sido objeto de graves delitos cometidos desde aparatos del Estado y que, al mismo tiempo, se han visto incursos en acciones criminales como perpetradores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El final más triste después de una gran jornada de ciclismo
  2. 2

    Detenido por violar en un piso de Galdakao a una chica con la que contactó en Bilbao
  3. 3 «Preferimos a los okupas a que vuelva el propietario del piso de Santutxu»
  4. 4

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  5. 5 Las protestas: Enekuri, El Vivero, Pike Bidea...
  6. 6 Así investigó Pablo Isla, próximo presidente de Nestlé, al CEO despedido por su romance oculto con una empleada
  7. 7

    Polémica en un restaurante de Noja: «Agua del grifo gratis. Servicio tres euros»
  8. 8

    Reforma millonaria en un edificio que la Diputación tiene previsto abandonar
  9. 9

    Lo que faltaba
  10. 10

    La FIFA impide al Athletic inscribir a Laporte, jugador del Al-Nassr a la espera del recurso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¿Víctima-victimario?, ¡víctima!

¿Víctima-victimario?, ¡víctima!