Ejecuciones extrajudiciales contra el chavismo

Jamás en la historia de la ONU se admitió el ejercicio de la legítima defensa contra el tráfico de drogas que EE UU atribuye a Maduro

Joana Abrisketa Uriarte

Joana Abrisketa Uriarte

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:06

Comenta

Estados Unidos lleva a cabo, sin orden judicial ni permiso del Congreso, una campaña de ataques contra presuntas narcolanchas que navegan por el Caribe, cerca de Venezuela. Un portaviones, un submarino nuclear y varias fragatas que patrullan en aguas internacionales han bombardeado decenas de embarcaciones y matado al menos a noventa de sus ocupantes. La Administración Trump asegura que las embarcaciones están al servicio de los cárteles del narcotrafico. Y acusa al Gobierno de Nicólas Maduro de formar parte del cartel de Los Soles, que introduce fentanilo en territorio estadounidense; en definitiva, de dirigir un narcoestado llamado Venezuela.

