Retorno a clases Mireya López

Nuevo curso, viejos problemas

El mediocre rendimiento educativo vasco emergía cuando faltaba mucho para la incorporación significativa de alumnos inmigrantes

Javier Zarzalejos

Javier Zarzalejos

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:10

Una de las carencias más llamativas de nuestro debate público -suponiendo que eso exista hoy- es precisamente la ausencia de debate público sobre la educación, ... el análisis del rendimiento de los modelos pedagógicos, y de la capacidad del sistema educativo para formar, enseñar y constituir ese insustituible referente de socialización de nuestros niños y jóvenes que es la escuela. Por esta razón se agradecen iniciativas como la que este periódico ha tenido al reunir en una valiosa conversación a personas integrantes del sistema educativo para hablar con conocimiento directo y desde perspectivas distintas de lo que nos interesa. En esa conversación (EL CORREO, 7 de septiembre) se hablaba con claridad y preocupación de uno de los llamados «elefantes en la habitación», a saber, «el fracaso lingüístico del sistema educativo vasco» víctima y responsable a la vez de la paradoja de que «cuanto más euskera se promueve, menos se utiliza». Los interlocutores alertaban de que «la escuela vasca no da una solución al alumnado extranjero», recordando casos de alumnos latinoamericanos que han salido adelante «gracias a que se les daba material en español».

