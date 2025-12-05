El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Durango y el terrorismo: la enfermedad del odio sigue viva

Los 358 casos de asesinatos de ETA sin resolver siguen reclamando justicia. Decir que 'ya está' es una vileza interesada

Javier Urquizu Aranaga

Psicólogo psicoterapeuta. Hijo de José María Urquizu, asesinado por ETA

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:00

Comenta

Varias de las placas (entre ellas la de nuestro padre) recientemente colocadas en Durango recordando a las víctimas de ETA han sido objeto de un ... cobarde atentado, que refleja hasta qué punto un sector de nuestra sociedad sigue infestado de odio y por tanto profundamente enfermo, de destructividad y de miseria moral. Esto no es un desahogo; como psicoterapeuta con décadas de experiencia, sé muy bien lo que es la patología. Hay también un sector (siempre lo ha habido) que 'mira cómodamente a otro lado' porque 'no quiere líos'. Ese sector es especialmente peligroso y cómplice de la barbarie, puesto que la maldad no prosperaría si una gran mayoría se opusiera a ella con toda decisión. Pasar página apresuradamente sobre el capítulo negro y sangriento del terrorismo falseando la historia no es la forma de construir un futuro mejor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  3. 3 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  4. 4 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  5. 5

    La presidenta de Confebask: «¿Qué aporta el sindicato ELA al país?»
  6. 6 Iñaki López sobre el feo gesto de Vinicius en San Mamés: «También en la victoria hay que saber comportarse»
  7. 7 Familias con niños en pensiones de Bizkaia para que no acaben «en la calle»
  8. 8 España no participará en Eurovisión tras negarse el festival a expulsar a Israel
  9. 9 «Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero fue una de las cosas que menos gustó en el vestuario»
  10. 10 La Diputación multa con 92.000 euros a la residencia de Lekeitio por irregularidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Durango y el terrorismo: la enfermedad del odio sigue viva

Durango y el terrorismo: la enfermedad del odio sigue viva