Vladímir Putin. AFP

Cómo se construye un Estado totalitario

La tiranía se afianza en Rusia con la guerra y una férrea censura en internet

Iván Igartua

Iván Igartua

Catedrático de Filología Eslava de la UPV/EHU

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:02

En 1921 Evgueni Zamiatin, escritor e ingeniero naval ruso, imaginó un futuro extraordinariamente sombrío para la Humanidad, en especial para la sociedad que conocía de ... cerca y empezaba a estar atenazada por lo que llamó el Estado Único, capaz de someter a sus súbditos a una vigilancia y represión extremas. La novela se tituló 'Nosotros' y no se publicó en la Unión Soviética hasta 1988, época de la 'glasnost' de Mijaíl Gorbachov. Con ella, Zamiatin inauguró el género moderno de la antiutopía (luego denominado distopía), anticipándose a obras como 'Un mundo feliz' de Aldous Huxley y, sobre todo, '1984' de George Orwell, quien leyó el texto de Zamiatin en su versión francesa.

