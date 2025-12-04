El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Nobel de la Paz llega escoltado por buques de guerra

El premio es pieza de una narrativa que vincula democracia y tutela externa

Itsasne Allende

Profesora de Relaciones Internacionales de la UPV/EHU y miembro del grupo de investigación Bitartez

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:03

Comenta

El Nobel de la Paz concedido este año a María Corina Machado coincide con la decisión de Estados Unidos de designar a Nicolás Maduro y ... a parte de su cúpula como miembros de una organización terrorista internacional, en plena escalada de un despliegue naval en el Caribe presentado como operación antidrogas. La imagen de una dirigente opositora convertida en símbolo democrático frente a un presidente clasificado como «terrorista» por Washington, mientras portaaviones operan frente a Venezuela, condensa las tensiones entre soberanía, derechos humanos y uso de la fuerza.

