Ni mu

Habría que darles una vuelta a las pantallas. En cuanto toca describir, exponer, a los alumnos les tiemblan la voz y el boli

Aster Navas

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:03

Ami madre la han vaciado», me dijo Velarde, bajando ligeramente la voz, mientras nos columpiábamos el uno al lado del otro. Recuerdo como si fuera ... hoy mismo la tarde de octubre en que Germán me hizo aquella confidencia que me acabó desordenando la infancia y nos unió para siempre. Velarde y yo vivíamos puerta con puerta y desde aquel momento yo empecé a mirar a doña Carmen como si no la hubiera visto nunca: aparentemente no había experimentado ningún cambio pero, al contrario que el resto del vecindario, doña Carmen estaba vacía por dentro; como un armario.

