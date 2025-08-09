El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Palestinos esperan recibir comida donada en la ciudad de Gaza. Mohammed Saber

Genocidio en Gaza

Los videos de los rehenes dan razones a Netanyahu para el disgusto y la satisfacción. La prioridad es acabar con Hamás. Y de paso con Gaza

Antonio Elorza

Antonio Elorza

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:01

Josep Borrell explicó en un artículo las razones por las que la acción de Israel en Gaza ha de ser calificada como genocidio, y también ... la complicidad de la Unión Europea al no responder a esa situación con la aprobación de sanciones como las que desde 2022 afectan a Rusia por la invasión de Ucrania. La inhibición en este terreno es tanto más grave, cuanto que el mantenimiento de la condición de Israel como socio privilegiado de la UE permite a Benjamín Netanyahu reaccionar agresivamente contra cualquier jefe de gobierno europeo, de Sánchez a Macron, que se permite infringir la regla del silencio.

