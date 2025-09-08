El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pedro Sánchez durante una reunión con empresarios españoles en Montevideo. Santiago Mazzarovich

Un Estado en crisis

Chapuceramente, Sánchez ya domina el poder legislativo y el judicial se le resiste

Antonio Elorza

Antonio Elorza

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:02

Puestos a buscar una calificación para la entrevista de Pedro Sánchez por Pepa Bueno, esta sería la de patética. El presidente estaba allí como en ... el pasado, con la pretensión de transmitir ante todo seguridad, con el guion bien aprendido, más la seguridad que da torear a toro pasado, respondiendo a preguntas en lo esencial ya conocidas. Y si algún punto se escapaba, al referirse levemente la periodista a la marginación de Sánchez en el escenario internacional, sabía salirse por la tangente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «En Bilbao tenemos que vender caro para poder ganar dinero»
  2. 2 El mapa de la despoblación en Bizkaia. Consulta aquí tu municipio
  3. 3

    El Ministerio calcula que el tren Bilbao-Castro cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  4. 4 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la Vuelta
  5. 5

    «Que la izquierda diga que no hay problemas con la inmigración da munición a la extrema derecha»
  6. 6

    Chequeo a los retos de la educación en Euskadi: «Los alumnos ya no prestan atención más de diez minutos seguidos en clase»
  7. 7

    «No odio a los niños ni soy despiadada. Pero no quiero tener hijos»
  8. 8 Cambio radical del tiempo en Bizkaia para la próxima semana
  9. 9 Detenidos dos hombres por agredir sexualmente a una mujer que dormía en un pabellón de Bilbao
  10. 10 Los marineros que cantaron el himno del Athletic en un avión secuestrado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un Estado en crisis

Un Estado en crisis