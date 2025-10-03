El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Anas al-Sharif, periodista asesinado el 10 de agosto. Efe

Gaza, la tumba del periodismo

La misión de los periodistas no es morir como mártires, sino informar en condiciones de seguridad

Anthony Bellanger

Secretario general de la Federación Internacional de Periodistas (FIP)

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:51

La historia solo será compasiva con los testigos. En Gaza, recordará el nombre de Anas al-Sharif, joven reportero de Al Jazeera asesinado el 10 ... de agosto de 2025, y los de los otros 223 periodistas asesinados en dos años por el ejército israelí. Quienes decidieron eliminarlos serán condenados para siempre. Desde hace casi dos años, Gaza es el territorio más peligroso del mundo para ejercer nuestra profesión. Israel prohíbe el acceso a los periodistas extranjeros. La verdad recae exclusivamente en los reporteros palestinos, casi todos ellos miembros del Sindicato de Periodistas Palestinos, afiliado a la Federación Internacional de Periodistas (FIP). A menudo trabajan sin protección y sin refugio para sus familias. Y, con demasiada frecuencia, son blanco directo de ataques. Nunca antes la profesión había sufrido una masacre semejante.

