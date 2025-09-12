El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Migraciones y asignaturas pendientes

No parece razonable ni solidario sostener que recaiga en Canarias la atención a los menores por el hecho de haber sido recogidos en su costa

Andoni Pérez Ayala

Andoni Pérez Ayala

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:07

El nuevo curso se inicia con varias asignaturas pendientes del anterior, que no pueden ser calificadas como 'marías' según los términos propios del vocabulario estudiantil ... ya que afectan de lleno al desarrollo del curso, poniendo incluso en riesgo su continuidad. Cabe mencionar entre ellas la aprobación de los Presupuestos para el próximo año 2026 (los últimos fueron aprobados para el 2023), la financiación autonómica, pendiente de renovación desde 2014, la adopción de medidas ante el serio problema de la vivienda…; asignaturas todas ellas que, siguiendo con el vocabulario estudiantil merecerían mejor el calificativo de troncales y que venimos arrastrando de cursos (y de legislaturas) anteriores; lo que nos otorgaría el nada honroso título de contumaces repetidores.

