Una valla publicitaria muestra una imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrazando al activista de derecha Charlie Kirk.

Los 'años de plomo' de EE UU

Trump clama por la aniquilación de sus adversarios pero la solución a la violencia política no es la profunda división que el presidente siembra

Alison Posey

Doctora en Filología Hispánica y profesora universitaria en Estados Unidos

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:05

En una entrevista de 2017, el cineasta vasco Borja Cobeaga criticó a los que aman «demasiado una bandera y odia(n) tanto la de enfrente ... que no puede(n) ni tocarla». Según Cobeaga, la división política que censuraba en sus comedias extravagantes no se restringía al entorno vasco: «Es un problema global». En Estados Unidos, las palabras de Cobeaga resultan proféticas. En las últimas décadas, la creciente crispación e intolerancia nacional, más el acceso libre a las armas de fuego, han llevado al país al umbral de sus propios 'años de plomo'.

Espacios grises

