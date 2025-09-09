El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Hombre con maleta. José Ibarrola

El drama de los autónomos con deudas impagables

Mientras Madrid, Barcelona y Alicante aplican exoneraciones, los jueces en Bilbao insisten en límites que las condenan al fracaso

Aitzol Asla Uribe

Profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Deusto

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:01

Recientemente, este periódico publicaba cómo los jueces españoles están abriendo la puerta a perdonar deudas públicas de autónomos muy por encima de los 10.000 ... euros que marca la ley. La noticia es esperanzadora, pero hay un problema que debe preocuparnos: esa revolución judicial aún no ha llegado plenamente a Bilbao. Y cada día que pasa sin que nuestros juzgados se sumen a esta corriente es un día más de condena económica para cientos de empresarios vascos. Como administrador concursal activo en los juzgados de Bilbao y profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Deusto, veo cada semana el drama de autónomos atrapados en deudas impagables. El empresario del metal en Basauri que mantuvo quince empleos hasta el último día, la comerciante del Casco Viejo que vendió todo para pagar nóminas, el hostelero de Santurtzi que siguió abriendo durante la pandemia aunque cada día perdía dinero. Todos comparten el mismo destino: deudas con la Hacienda Foral y la Seguridad Social que jamás podrán pagar y que les impiden cualquier posibilidad de recuperación.

