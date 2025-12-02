El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, del partido de ultraderecha secesionista Aliança Catalana. EFE

Orriols y Larry David

En diagonal ·

Dice el director del CIS catalán que sería un error creer que hay más jóvenes de derechas que nunca

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:08

Comenta

Dice el director del CIS catalán que sería un error creer que hay más jóvenes de derechas que nunca. Que una parte de votantes jóvenes ... se sitúa más a la derecha que antes como reacción a los gobiernos actuales de Cataluña y España. Que es normal que muchos se definan políticamente por oposición a quien gobierna. Ahora que Aliança Catalana pesca ya en todos los caladeros, está claro que también entre los jóvenes. Y eso puede explicarse tanto en el independentismo como en el rechazo a la inmigración.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  2. 2

    La presión policial en Bilbao extiende la delincuencia hacia otras localidades
  3. 3

    El Eibar ofrece al Athletic una «alianza» sobre su cantera en su nueva ciudad deportiva en Bizkaia
  4. 4

    La refundación de Ikasle Abertzaleak provoca una tormenta en el mundo radical
  5. 5

    Cuatro evacuados por el incendio en una nave del antiguo matadero de Zorroza
  6. 6

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  7. 7 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  8. 8

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  9. 9

    Decenas de robos en coches con el método del proyectil, el mechero y las gomas
  10. 10 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Orriols y Larry David

Orriols y Larry David