El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Primitiva del lunes: comprobar resultados del 24 de noviembre
El exsenador en las Cortes Generales de España, Ignacio Cosidó. EFE

La matraca Cosidó

En diagonal ·

El penúltimo en tirar de ella ha sido Sánchez

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:15

Comenta

El penúltimo en tirar de la matraca Cosidó ha sido Sánchez. Tras la condena a García Ortiz, lo habían hecho otros políticos del PSOE o ... periodistas afines (Intxaurrondo se lo recordó a Tellado). Lo de Cosidó es como que España es el segundo país con más fosas o el PP el partido más corrupto de Europa. Cosas que se dicen. Como las «cosas que pasan» de Trump.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    «Una inmobiliaria nos metió en la boca del lobo, de saberlo no habríamos firmado»
  3. 3 Investigan la filtración de exámenes desde Arkaute a academias para aspirantes
  4. 4

    Ibai Gómez y el Andorra separan sus caminos: «Es el momento adecuado»
  5. 5

    Aliança Catalana iguala a Junts y se sitúa como cuarta fuerza en Cataluña
  6. 6 Muere un vizcaíno de 75 años tras salirse de la calzada en la AP-68 en La Rioja
  7. 7

    Suspendidas las clases en el campus de Leioa por una avería en la red de agua
  8. 8 Los jubilados que cobrarían 3.355 euros al mes con la nueva subida de las pensiones para 2026
  9. 9

    El genio vizcaíno de la IA: «Una sola fotografía manipulada puede destrozar una vida»
  10. 10

    Telefónica comienza a comunicar el ERE: 5.300 despidos en cuatro de las siete filiales afectadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La matraca Cosidó

La matraca Cosidó