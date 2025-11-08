El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

'Reconciliación', las memorias del Rey emérito Juan Carlos I. EFE

Hablar hoy de reconciliación

En diagonal ·

«Yo siempre pensaba que si regresaba no podía hacerlo insultando a la gente»

Rosa Belmonte

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:13

Explicación del título 'Reconciliación' para las memorias del rey Juan Carlos según Laurence Debray en ¡Hola!: «Buscábamos un título que se pudiera pronunciar fácilmente en ... francés, español e inglés. El Rey quería uno corto e impactante… Él es un hombre de la democracia y, por tanto, de la reconciliación… Lo escribió con la intención de reconciliarse con su pasado, con su familia, con su país. Espera que los españoles se reconcilien con su historia, que se sientan orgullosos, como él se siente orgulloso de haber dedicado su vida a España».

