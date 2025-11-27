El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El expresident de la Generalitat catalana, Jordi Pujol testifica por videoconferencia este lunes en la Audiencia Nacional. Efe

La España espiada de hoy

En diagonal ·

Hay que actualizar la documentación de un país tan vigilado y espiado como entretenido

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:20

Comenta

Hoy decide el juez si manda a prisión a Ábalos y Koldo (por la adjudicación de compra de mascarillas a la empresa de Aldama). Antes ... apareció lo del caserío. Koldo dice que es verdad. Sánchez y Otegi se vieron. Ábalos cuenta que le dijeron que eso había pasado. Como avisando «sabemos cosas», «tenemos pruebas». El juicio a los Pujol empezó con la petición de la nulidad por la policía patriótica, por la 'Operación Cataluña'. Pretendiendo acabar con el 'procés', se lanzaron a por los Pujol. Sí se supo que tenían dinero en Andorra (de ahí la confesión de Pujol, pero que era la herencia de su padre).

