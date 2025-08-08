El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Archivo

Campeonato de idiotas

En diagonal ·

Tres modalidades de abrazos: rápidos, dedicado y al más creativo

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:14

Muchos se han llevado las manos a la cabeza por la petición de ese zoo danés para la donación de animales que ya no se ... puedan mantener. Para sacrificarlos y alimentar a tigres, leones (todos quieren ser los campeones) y otros depredadores. Los donantes se podrán beneficiar de una deducción fiscal. Tampoco es que los leones se estén alimentando de teckels. En 2025 el parque recibió 137 conejos, 22 caballos, 53 gallinas, 18 cobayas y 12 bacalaos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una impresionante manta de algas invade la playa principal de Noja
  2. 2

    La marcha a Arabia de Iñigo Martínez facilitará la llegada de Laporte al Athletic
  3. 3

    El Gobierno vasco y Getxo chocan por el plan para construir viviendas en el Puerto Viejo de Algorta
  4. 4

    Laporte aprieta para salir del Al-Nassr y fichar lo antes posible por el Athletic
  5. 5

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»
  6. 6

    El vasco que bate récords en aguas gélidas entre medusas gigantes
  7. 7

    Estados Unidos cancela contratos de vacunas de ARN mensajero por casi 500 millones
  8. 8

    Leticia Sabater: «He tenido muchísimos rolletes vascos»
  9. 9

    Netanyahu planea tomar Gaza en cinco meses y ponerlo bajo control de «fuerzas árabes»
  10. 10

    Uno de cada tres jóvenes de entre 25 y 34 años que residen en Bizkaia nació en el extranjero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Campeonato de idiotas

Campeonato de idiotas