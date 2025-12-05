Grandes desconocidos

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

R. C.

Pío García

Pío García

Logroño

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:09

Me siento muy ligado a Pedro Sánchez porque yo también tuve un Peugeot 407. Era un buen coche, cómodo para los trayectos largos. Yo lo ... estrené con un viaje entre Logroño y Ljubliana, aunque no me detuve a dar mítines, con lo que ahorré bastante tiempo. Tampoco la compañía era la misma. El incidente mayor fue una vomitona de mi hijo y aún recuerdo aquel olor ácido y persistente que no había manera de aventar por más toallitas perfumadas que frotáramos sobre la tapicería. Espero que Pedro no sufriese jamás un contratiempo semejante. Un retortijón de Koldo y rescatar ese Peugeot hubiera sido más difícil que rescatar Air Europa.

