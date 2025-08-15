El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

León XIV, cien días en el alambre

Prevost mantiene un perfil bajo mientras cierra heridas, marcado muy de cerca por los sectores más conservadores de la Iglesia

Pedro Ontoso

Pedro Ontoso

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:07

León XIV ha pasado unos días de descanso en Castel Gandolfo, una costumbre que se interrumpió con Francisco, convencido de que «un Papa no tiene ... vacaciones». El corto 'veraneo' ha sido jaleado por la facción conservadora de la Iglesia, que ha visto en esa decisión un regreso a la tradición, simbólico, pero de larga perspectiva, que se suma a otros gestos como la recuperación de los convencionalismos pontificios. Los destellos de la 'muzetta' dorada han deslumbrado a los más rigoristas, aunque parece que ya han dejado de tragarse el señuelo. La ratificación del proceso sinodal, pilar fundamental de la reforma francisquista, les ha puesto en guardia.

